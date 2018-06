Vrees voor Franse bemoeienis bij KLM laait op

Personeel van KLM is niet blij met de huidige gang van zaken rond de aanstaande benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter van moederbedrijf Air France-KLM. Volgens mediaberichten zou de nieuwe baas direct ook een commissariszetel krijgen bij KLM. Jan Willem van Dijk, voorzitter van de ondernemingsraad (or) van KLM vreest ,,herrie in de tent”, als het daarop uitdraait.

Volgens Van Dijk is de vorige topman, Jean-Marc Janaillac, met succes buiten de raad van commissarissen van KLM gehouden. Er zitten evengoed ook nu al Fransen in de toezichthoudende raad. Maar de vrees bestaat dat de benoeming van de ,,grand patron” daarin leidt tot directe bemoeienis vanuit Parijs met de gang van zaken bij de Nederlandse maatschappij. ,,Laat ze daar eerst hun eigen problemen oplossen”, zegt de or-voorzitter.

Van Dijk zegt nog niets formeel te hebben vernomen vanuit Parijs. De wijze waarop vrijdag in Franse media de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philippe Capron, naar voren werd geschoven, is volgens de or-voorzitter wel de wijze waarop de Fransen doorgaans ,,de temperatuur van het water opnemen”.