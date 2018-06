Bonden wijzen uitnodiging metaalwerkgevers af

De vakbonden voelen er niets voor om met de werkgevers weer om de tafel te gaan om te praten over een nieuwe cao in de metaalsector. Ze hebben een uitnodiging van brancheorganisatie FME afgeslagen en beraden zich op nieuwe stakingen, zegt een woordvoerder van CNV.

FME noemt het ,,onbegrijpelijk” dat de bonden de hakken in het zand zetten. De werkgevers willen een open gesprek zonder voorwaarden vooraf. Volgens CNV is die uitnodiging echter vooral voor de b├╝hne. ,,We zijn het stadium van open gesprek allang voorbij.” Wanneer er weer wordt gestaakt is nog niet bekend.

Woensdag en vrijdag werd bij bedrijven in verschillende plaatsen in het land het werk neergelegd. Het gaat onder meer om VDL en Honeywell. De werknemers in de metalektro willen een nieuwe cao met een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Ook willen ze meer zeggenschap en werkzekerheid. De cao geldt voor circa 150.000 mensen.