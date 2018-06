Damrak doet stap terug

De aandelenbeurs in Amsterdam deed maandag een stap terug. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het rood na de sterke koerswinsten op vrijdag. De escalatie van het internationale handelsconflict drukte op het beurssentiment.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 556,57 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 791,14 punten. Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,9 procent in. De beurs in Istanbul steeg ruim 2 procent na de verkiezingszege van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Ook de Turkse lira zat in de lift.

De Amerikaanse president Donald Trump zou van plan zijn om de handelsoorlog met China nog verder te laten escaleren door beperkingen in te voeren op Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven. Het gaat om investeringen in bijvoorbeeld ICT, luchtvaart, elektrische auto’s, robots, farmacie en biotechnologie.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een verlies van 1,8 procent. Levensmiddelenconcern Unilever ging aan kop met een winst van 0,3 procent.

ING verloor 1,1 procent. De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde kwartaal van dit jaar meer informatie te krijgen waarmee ook meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal. De boetes kunnen volgens de bank significant zijn.

In de MidKap voerde beursintermediair Flow Traders (plus 0,9 procent) de schaarse stijgers aan. Chiptoeleverancier Besi stond onderaan met een min van ruim 3 procent.

Air France-KLM zakte 2,5 procent. Zusterbedrijf KLM en aandeelhouders Delta en China Airlines zouden kritiek hebben op de mogelijke kandidatuur van Philippe Capron als topman van de luchtvaartcombinatie. De huidige financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia zou te weinig ervaring hebben.

Takeaway.com daalde 2,1 procent. Volgens het Financieele Dagblad (FD) willen grote internationale maaltijdbestelsites in Nederland de slag aangaan met marktleider Thuisbezorgd.nl, onderdeel van het beursgenoteerde Takeaway.com.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1638 dollar. Een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent in prijs tot 68,64 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 74,55 dollar per vat.