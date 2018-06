Hogenkamp en Kerkhove in kwalificaties

Partij Haase in Antalya afgebroken

Google plus

Google plus

De dochteronderneming wordt dan ook steeds belangrijker voor Facebook. Vorig jaar was iets minder dan 11 procent van de omzet van het concern toe te schrijven aan Instagram. Dat groeit naar verwachting dit jaar naar 16 procent. Instagram heeft met zijn gemiddeld jongere gebruikers ook een interessantere en waardevollere doelgroep dan Facebook.

Instagram meldde eerder deze maand dat het de grens van een miljard maandelijks actieve gebruikers is gepasseerd. Naar verwachting wordt de mijlpaal van twee miljard gebruikers binnen vijf jaar bereikt door de snelgroeiende app. Facebook heeft die mijlpaal al bereikt, maar groeit lang niet zo snel als Instagram.

Foto- en video-app Instagram zou als zelfstandig bedrijf nu 100 miljard dollar waard zijn. Dat is honderd keer zoveel als waarvoor het bedrijf in 2012 door Facebook werd ingelijfd. Dat concluderen analisten van Bloomberg op basis van berekeningen.

article

1135714

NEW YORK (ANP) - Foto- en video-app Instagram zou als zelfstandig bedrijf nu 100 miljard dollar waard zijn. Dat is honderd keer zoveel als waarvoor het bedrijf in 2012 door Facebook werd ingelijfd. Dat concluderen analisten van Bloomberg op basis van berekeningen.

https://nieuws.nl/economie/20180625/instagram-nu-100-miljard-dollar-waard/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/06/25215846/instagram-nu-100-miljard-dollar-waard.jpg

Zakelijk