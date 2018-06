Piloten wijzen voorstel Brussels Airlines af

Piloten van Brussels Airlines hebben een loonvoorstel van de Belgische luchtvaartmaatschappij afgewezen. Nieuwe stakingen zijn echter nog niet aan de orde.

Piloten van de Belgische luchtvaartmaatschappij legden in mei al het werk neer uit onvrede over hun loon, de werkdruk en de pensioenregeling. Daardoor ging driekwart van de vluchten niet door. Ook veel Nederlanders, met name uit het zuiden van het land, maken gebruik van Brussels Airlines.

De bonden wilden nog niet aansturen op nieuwe stakingen omdat momenteel wordt gekeken naar de mogelijke integratie van de luchtvaartmaatschappij in Eurowings, dat net als Brussels Airlines onderdeel is van Lufthansa. De bonden verwachten daar op zijn vroegst deze maand pas duidelijkheid over.