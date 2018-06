‘Wall Street lager op Trump en olie’

De effectenbeurzen op Wall Street staan maandag voor een lagere opening. Verse dreigementen van president Donald Trump aan het adres van China en de Europese Unie in de oplopende handelsoorlog drukten op het sentiment. Ook kijken beleggers naar de dalende olieprijzen als gevolg van afspraken van de OPEC over een verhoging van de productie. Verder zijn er macro-economische cijfers over de nieuwe woningverkopen in de Verenigde Staten.

Trump tweette zaterdag dat alle landen die handelsbarrières opwerpen en invoertarieven heffen op Amerikaanse producten dat moeten laten. De VS zal anders met meer dan gelijke munt terugslaan, reageerde hij op heffingen die de EU instelde als antwoord op Amerikaanse invoertarieven op staal en aluminium. Later herhaalde Trump zijn dreigement om Europese auto’s extra te belasten opnieuw.

Trump lijkt Chinese bedrijven ook te willen beperken in welke sectoren ze kunnen investeren. Hij wil bijvoorbeeld de techindustrie, de lucht- en ruimtevaart, makers van elektrische auto’s en biotechnologie beschermen.

Harley-Davidson, dat door de Europese tegenheffingen getroffen wordt, geeft aan dat de kosten dit jaar 30 miljoen tot 45 miljoen dollar bedragen. De motormaker wil de prijzen voor zijn motoren niet verhogen en gaat motoren voor de Europese markt buiten de VS bouwen.

Olieprijzen daalden nadat oliekartel OPEC en Rusland overeenkwamen de olieproductie op te voeren. Vanaf juli moeten er dagelijks 1 miljoen vaten meer op de markt komen. Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips kunnen daar op reageren.

Op bedrijfsgebied staat General Electric daarnaast in de belangstelling. Beleggers reageren daarmee op berichten dat het industrieel conglomeraat zijn tak die industriële motoren bouwt voor 3 miljard dollar van de hand wil doen aan investeerder Advent International.

Education Realty Trust, een investeerder in studentenwoningen, heeft een overnamebod van Greystar Student Housing Growth and Income Fund geaccepteerd. Dat investeringsfonds legt 4,6 miljard dollar neer, inclusief schulden. Campbell Soup zou in de belangstelling staan van Kraft Heinz. De aandelen van de soepmaker gingen voorbeurs omhoog.

Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen overwegend met winst. De Dow-Jonesindex ging 0,5 procent omhoog tot 24.580,89 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2754,88 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7692,82 punten.