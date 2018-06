‘Accor zoekt partners voor belang in AF-KLM’

Hotelketen Accor heeft nog altijd interesse in een belang in Air France-KLM. Het Franse bedrijf zoekt echter partners die willen mee-investeren, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen rond Accor.

Het concern zou op zoek zijn naar Europese partners. Dat is mede om om te kunnen voldoen aan de regel dat een Europese luchtvaartmaatschappij minstens voor de helft in Europese handen moet zijn.

Accor is zelf voor minimaal een kwart in niet-Europese handen. Het gaat dan onder meer om Chinese, Qatarese en Saudische investeerders. Dat zou de koop van een belang moeilijk kunnen maken. Accor liet eerder deze maand weten interesse te hebben in het belang van de Franse staat in Air France-KLM, van 14 procent.