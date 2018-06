Amsterdam stijgt op lijstje duurste steden

Amsterdam is sterk gestegen op de lijst van duurste steden voor expats. De hoofdstad bekleedt de vijftigste positie op de ranglijst van adviesbureau Mercer en is daarmee 35 plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Mercer kijkt voor de ranglijst naar kosten voor eten, uitgaan en vermaak, maar ook naar huurprijzen. Het is vooral die laatste categorie waaraan Amsterdam zijn opmars te danken heeft, gezien de sterk gestegen prijzen op de woningmarkt. Een andere oorzaak is de sterke positie van de euro ten opzichte van de dollar, aldus Mercer. Daardoor wordt het voor bedrijven die in dollars werken duurder hun personeel naar Amsterdam te sturen.

Door die sterke euro staan veel West-Europese steden hoger op de lijst. Dat is vooral terug te zien in Duitsland, waar Berlijn en Frankfurt flink zijn geklommen naar respectievelijk de 71e en 68e positie. Amerikaanse steden gaven juist terrein prijs door de goedkopere dollar.

Hongkong staat evenals twee jaar geleden op nummer 1, gevolgd door Tokio en het Zwitserse Z├╝rich. De Angolese hoofdstad Luanda, die vorig jaar nog de toppositie innam, is door dalende woningprijzen gedaald naar plek zes.