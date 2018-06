Eneco: Ondernemingskamer moet uitspraak doen

De rechter moet uitspraak doen in het geschil tussen de ondernemingsraad van Eneco en het energiebedrijf zelf. De afgelopen weken waren beide partijen in gesprek om buiten de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om tot een oplossing te komen. Dat is echter niet gelukt.

Inzet van de zaak die de ondernemingsraad (or) aanspande is het vertrek van drie commissarissen. De raad van commissarissen handelde volgens de or onzorgvuldig rond het vertrek van topman Jeroen de Haas. Mogelijk hebben ze daarbij ook de wet overtreden, stelde de personeelsvertegenwoordiging. Eneco betoogde twee weken geleden dat de commissarissen niets misdaan hebben.

Er is al enige tijd onrust rond Eneco rond de voorgenomen verkoop van de aandelen in het energiebedrijf. De gemeentes die de aandelen in handen hebben, willen die van de hand doen.

Wanneer de Ondernemingskamer uitspraak doet, is nog niet duidelijk.