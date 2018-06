Groei verkoop bedrijfswagens zwakt af

De verkoop van bedrijfswagens is vorige maand met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Een maand eerder was nog sprake van een forse stijging met bijna 10 procent, zo meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

In totaal werden in mei ruim 212.000 auto’s op kenteken gezet. Van de grote markten groeiden de verkopen in Spanje en Duitsland met respectievelijk 8,4 en 2,1 procent, de overige grote landen stabiliseerden. In Nederland werden meer dan 8200 bedrijfswagens geregistreerd, ruim 8 procent meer dan een jaar eerder.

De verkoop van zware voertuigen kromp, terwijl de verkoop van bestelbusjes en kleinere vrachtwagens wel aantrok. Ook de verkoop van bussen en touringcars liet na de daling van voorgaande maand weer een plus zien.