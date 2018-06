IEA: gasvraag stijgt de komende jaren

De wereldwijde vraag naar aardgas zal de komende jaren verder groeien, vooral dankzij de sterk toenemende behoefte vanuit China. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport over de gasindustrie.

Het IEA verwacht dat de jaarlijkse vraag naar gas in de komende vijf jaar met gemiddeld 1,6 procent zal toenemen, tot 4100 miljard kubieke meter in 2023. China wordt binnen twee tot drie jaar waarschijnlijk ’s werelds grootste importeur van gas. Het IEA denkt dat de vraag vanuit China tot en met 2023 met 60 procent zal stijgen omdat steeds meer wordt overstapt van kolen op gas om luchtverontreiniging tegen te gaan. Vooral in de industrie zit de vraag naar gas in de lift.

De denktank voorspelt verder dat de productie van gas uit schalievelden in de Verenigde Staten de komende periode duidelijk zal groeien. Het grootste deel van de productiegroei in de VS zal dan worden aangemerkt voor export als vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en via pijpleidingen, aldus het IEA.