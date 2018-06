Kritiek op beleggingen Aegon, APG en Allianz

Drie van de zeven grootste partijen in de verzekeringsmarkt in Nederland doen in hun rol als investeerder te weinig tegen mensenrechtenschendingen. Dat concludeert de Eerlijke Verzekeringswijzer na onderzoek.

De organisaties als Amnesty International en Oxfam Novib die het onderzoek uitvoerden keken naar de beleggingen van verzekeraars, en dan specifiek naar hoeveel geld wordt gestoken in tien grondstoffenbedrijven. Die bedrijven, waaronder Shell, maken zich volgens de onderzoekers al langdurig schuldig aan mensenrechtenschendingen.

De zeven onderzochte verzekeringsgroepen investeren samen bijna 4 miljard euro in die partijen. De van oorsprong Duitse verzekeraar Allianz scoort het allerslechtst. Ook pensioenuitvoerder APG, die eigenaar is van verzekeraar Loyalis, en Aegon krijgen een dikke onvoldoende. Achmea haalt de hoogste score, gevolgd door Vivat, ASR en op enige afstand NN (Nationale-Nederlanden).

Verzekeraars moeten volgens internationale normen van onder meer de Verenigde Naties zeer zorgvuldig zijn bij het selecteren van bedrijven waarin ze beleggen. Ook moeten ze actie ondernemen wanneer deze bedrijven mensenrechten schenden, bijvoorbeeld door de gezondheid van mensen in gevaar te brengen of water te vervuilen.

In het geval van Shell wordt onder meer de situatie van mensen in de met olie vervuilde Nigerdelta in Nigeria negatief beoordeeld. APG en NN Group beleggen in Shell. Beide bedrijven bekeken wat daarbij is misgegaan en wat Shell moet verbeteren. APG wilde tegenover de onderzoekers niets kwijt over hun bemoeienis, terwijl NN wél deelde welke concrete doelstellingen met Shell zijn afgesproken.

Allianz scoorde het allerslechtst omdat niet actief wordt gekeken naar de mensenrechtensituatie bij bedrijven waarin geld wordt gestoken. Ook is het bedrijf niet transparant over of en hoe die bedrijven op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Wel reageerde Allianz positief op de aanbevelingen van de Eerlijke Verzekeringswijzer en beloofde het dit jaar verbeteringen door te voeren.

Achmea dankte zijn hoogste noteringen aan het feit dat het slechts in één van de omstreden grondstoffenbedrijven investeert. Daarbij is het beoordelingsproces van mensenrechtenschendingen goed op orde volgens de onderzoekers.