Miljardenorders voor Boeing uit Azië

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing gaat de nodige vliegtuigen leveren aan de Aziatische maatschappijen Bamboo Airways en Jet Airways. Met de bestellingen is gelet op de cataloguswaarde een bedrag gemoeid van 14,4 miljard dollar.

De Vietnamese start-up Bamboo heeft een overeenkomst getekend voor twintig Boeing 787-9 Dreamliners met een waarde van ongeveer 5,6 miljard dollar. Jet Airways, dat India als thuisland heeft, plaatste een bestelling voor 75 Boeing’s van het type 737 Max waarmee gelet op de officiële prijslijst een bedrag van 8,8 miljard dollar is gemoeid. Maatschappijen weten doorgaans bij vliegtuigmakers kortingen te bedingen.

De aankondiging van Boeing is verrassend, zo kort voor het begin van de vliegtuigshow in het Britse Farnborough. Normaliter maken vliegtuigmakers tijdens dergelijke evenementen de nodige orders wereldkundig. Uit de bestellingen kan ook worden opgemaakt dat Boeing toegang heeft tot een brede markt in de regio buiten China. In dat land kan het bedrijf doelwit worden in het oplopende handelsconflict met de Verenigde Staten.