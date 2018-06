‘Uitgaven aan advertenties stabiel’

Adverteerders hebben vorig jaar vrijwel evenveel uitgegeven aan reclame in Nederlandse media als het jaar daarvoor. De bestedingen aan reclames op internet, op de radio en in de bioscoop stegen in 2017. Andere media moesten het stellen met minder geld van adverteerders, meldt marktonderzoeksbureau Nielsen.

Alles bij elkaar liepen de mediabestedingen vorig jaar op met minder dan 0,1 procent op tot een kleine 4,7 miljard euro. Een jaar eerder was er nog sprake van een groei van 1,4 procent.

Dat de bestedingen vrijwel gelijk bleven, is volgens Nielsen vooral te danken aan de met 8 procent gestegen inkomsten uit onlinereclames. Die compenseerden de terugloop in nettobestedingen aan reclame in gedrukte media (-9 procent) en op televisie (-5 procent), een ontwikkeling die al jaren aan de gang is.

De grootste stijging nam Nielsen waar bij bioscopen, het kleinste mediumtype. Zij zagen hun advertentie-inkomsten met 23 procent toenemen tot een recordhoogte.