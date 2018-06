Amerikaanse beurzen blijven dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. Beleggers zijn nog altijd in de ban van de handelsoorlog tussen met name de Verenigde Staten en China. President Donald Trump drong bij het Congres aan op verruiming van de mogelijkheden om Chinese en ander buitenlandse investeerders in de VS te weren, maar koos niet voor vergaande maatregelen. Veel beleggers gingen uit van harder optreden tegen China.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. Beleggers zijn nog altijd in de ban van de handelsoorlog tussen met name de Verenigde Staten en China. President Donald Trump drong bij het Congres aan op verruiming van de mogelijkheden om Chinese en ander buitenlandse investeerders in de VS te weren, maar koos niet voor vergaande maatregelen. Veel beleggers gingen uit van harder optreden tegen China.

