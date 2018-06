‘Eerste’ aanklacht tegen staalheffing Trump

Een Amerikaanse belangengroep voor de staalsector heeft een aanklacht ingediend tegen de importheffingen op staal van president Donald Trump. Het gaat volgens de American Institute for International Steel (AIIS) om het eerste juridische proces om de controversiële maatregelen ongedaan te krijgen.

Trump bediende zich bij de invoering van de heffingen in maart op een wet uit de jaren zestig, die handelsbarrières mogelijk maakt met een beroep op de nationale veiligheid. Maar die wet maakt inbreuk op de Amerikaanse grondwet, stelt de AIIS in zijn aanklacht voor een rechtbank in New York voor internationale handelsgeschillen. De president trekt met die wet immers wetgevende bevoegdheden rond internationale handel naar zich toe, terwijl die in Amerikaanse grondwet aan het Congres zijn voorbehouden.

De AIIS beklaagt zich over opgelopen prijzen voor staal die zijn leden als gevolge van de heffingen moeten betalen. Toch is de schade die Amerikaanse bedrijven hierdoor lijden niet het grootste probleem, stelt de advocaat van de belangenvereniging. Hij waarschuwt dat het gebrek aan rechterlijke toetsing van Trump ,,een veel groter gevaar voor onze democratie is dan de import van staal ooit zou kunnen zijn”.