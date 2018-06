Europese beurzen positief de dag uit

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten de recente sterke stijging van de olieprijzen en de iets minder harde lijn van de Amerikaanse president Donald Trump ten opzichte van China.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent hoger op 552,19 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 782,22 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,2 procent bij.

De Europese oliebedrijven waren in trek. De olieprijzen zaten in de lift nadat de VS zijn bondgenoten opriep om vanaf 4 november geen olie meer te importeren uit Iran.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 72,75 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 78,04 dollar per vat.

In Parijs won Total 2 procent en BP steeg in Londen 3,4 procent. Shell was op het Damrak in trek en dikte 2,5 procent aan. Daarmee was het olie- en gasconcern de grootste stijger in de AEX. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een verlies van 1,8 procent.