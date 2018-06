Juncker naar Witte Huis voor handelsgesprek

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gaat naar het Witte Huis om met president Donald Trump te praten over de verstoorde handelsrelatie tussen de EU en de VS. Gesprekken om een geschikte datum te vinden zijn gaande, zei Junckers woordvoerder woensdag. Juncker had Trump vorige maand op de G7-top in Canada aangeboden snel langs te komen, om de communicatiekanalen open te houden en handelsproblemen op te lossen.

De Trump-regering heeft importheffingen opgelegd voor Europees staal en aluminium, waarop de EU de tarieven op een reeks Amerikaanse producten heeft verhoogd. Trump dreigt met nieuwe heffingen op Europese auto’s en auto-onderdelen, waarmee het conflict zou kunnen ontaarden in een echte handelsoorlog. Ook deze eventuele nieuwe heffingen worden wat Juncker betreft onderwerp van gesprek.

Juncker zei onlangs dat Trump hem op de G7-bijeenkomst een genadeloze ,,killer” had genoemd.