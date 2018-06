‘Wereldwijd minder beursgangen’

Het aantal beursgangen is wereldwijd in het tweede kwartaal duidelijk gedaald, vooral door de onzekerheid op de markten door de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Dat bleek uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau EY.

Volgens de onderzoekers werden in de afgelopen periode wereldwijd 325 bedrijven naar de beurs gebracht, een daling met 26 procent in vergelijking met vorig jaar. De opbrengsten kwamen uit op 45 miljard dollar, een afname met 19 procent op jaarbasis. Met name in China was er minder enthousiasme voor beursgangen. Door de handelsoorlog tussen Peking en Washington zijn de Chinese beurzen de afgelopen tijd stevig gedaald. Overigens verwacht EY dat in de tweede helft van dit jaar weer een opleving te zien zal zijn op de markt voor beursgangen.

De grootste beursintroductie in de eerste helft van dit jaar was die van het Duitse zorgtechnologieconcern Healthineers. Moederconcern Siemens bracht Healthineers in maart naar de beurs in Frankfurt, waarmee 5,3 miljard dollar werd opgehaald. Daarna komt de beursgang van een Chinees dochteronderdeel van Apple-toeleverancier Foxconn ter waarde van 4,2 miljard dollar.