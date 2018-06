Adverteerders klagen over strenger Facebook

De aanscherping van de regels door Facebook in de nasleep van het privacyschandaal zorgen voor irritaties bij verschillende adverteerders in de VS op het sociale medium. Veel advertenties worden in eerste instantie op inhoud geblokkeerd, doordat Facebook onder meer een nieuwe brede definitie hanteert op het gebied van politiek.

Volgens Sheryl Sandberg, operationeel directeur van het techbedrijf, zijn er de nodige klachten binnengekomen. Zodra een advertentie is geblokkeerd, vraagt Facebook de adverteerder om verificatiegegevens in te sturen. Pas daarna wordt een reclameboodschap eventueel geplaatst. Dit is volgens Sandberg een ,,onvermijdelijk onderdeel” van het proces. De vertragingen hebben geen invloed op de inkomsten van het bedrijf.

Facebook scherpte zijn beleid aan sinds de problemen met Cambridge Analytica, dat zonder toestemming de hand legde op gegevens van zo’n 87 miljoen Facebookgebruikers. Daardoor werd het techbedrijf een stuk scherper en pessimistischer over mogelijke risico’s. De extra controles worden binnenkort ook buiten de VS ingevoerd.