AEX doet stapje terug

De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een klein stapje terug. De andere Europese beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien na de koerswinsten van een dag eerder. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en keken met een schuin oog naar de belangrijke EU-top in Brussel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 551,70 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 780,18 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,1 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 1,4 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een verlies van 1,8 procent.

In de MidKap sloot beursintermediair Flow Traders de rij met een min van 1,5 procent. Sterkste stijger was baggeraar Boskalis met een plus van 1 procent.

Arcadis verloor 0,1 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft in Sydney een opdracht gekregen bij de bouw van een snelwegtunnel. Het bedrijf gaat bij het bouwproject controleren of alle onafhankelijke plannen en bouwwerkzaamheden aan de vooraf gestelde eisen voldoen.

Op de lokale markt dikte Esperite 3,8 procent aan. Het stamcelbedrijf heeft opnieuw een investering gekregen van het Australische European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Dat steekt nog eens 400.000 euro in het bedrijf.

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz (H&M) 1,7 procent. De Zweedse kledingketen zag de winst in het tweede kwartaal sterker afnemen dan verwacht, mede vanwege kortingsacties om overtollige voorraden weg te werken.

Sanofi daalde 0,3 procent in Parijs. Het Franse farmaceutische concern verkoopt zijn Europese activiteiten op het gebied van generieke medicijnen aan de private investeerder Advent voor 1,9 miljard euro.

De euro was 1,1551 dollar waard, tegen 1,1589 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 72,47 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 77,48 dollar per vat.