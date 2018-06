‘Ban plastic geen probleem voor fabrikanten’

Strengere wereldwijde regelgeving die het gebruik van wegwerpplastic moet tegengaan heeft slechts een beperkte invloed op de resultaten van bedrijven in de plasticbranche. Chemie- en oliebedrijven zullen in het uiterste geval hooguit enkele procenten minder winst maken, zo voorspelt kredietbeoordelaar Fitch in een rapport.

Fitch onderzocht wat een breed, wereldwijd plasticverbod zou betekenen voor bedrijven, maar verwacht dat het zo’n vaart niet zal lopen. Een geleidelijke uitbanning over een langere termijn ligt veel meer voor de hand. Dat geeft bedrijven de gelegenheid op de verandering in te spelen en hun groei elders te zoeken.

Het besef dat wegwerpplastic het milieu ernstige schade toebrengt en uiteindelijk in de voedselketen terechtkomt, neemt toe bij het grote publiek. Steeds meer bedrijven kijken daarom, al dan niet onder druk van beleidsmakers, naar manieren om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken.