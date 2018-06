BP koopt groot Britse laadpalenbedrijf

Het Britse olie- en gasconcern BP koopt Chargemaster, het grootste laadpalenbedrijf voor elektrische auto’s in Groot-Brittannië. Chargemaster heeft een netwerk van 6500 oplaadpunten in het land.

Er werden geen financiële details over de overname gemeld. BP had eerder gezegd jaarlijks ongeveer 500 miljoen dollar te investeren in schone energie. Het concern schat in dat de Britse markt voor elektrische auto’s zal groeien naar 12 miljoen voertuigen in 2040, van 135.000 auto’s in 2017.

Het in 2008 opgerichte Chargemaster levert ook laadpalen voor gebruik aan huis en voor bedrijven.