Europese beurzen verliezen terrein

De Europese beurzen gaven donderdag terrein prijs na de koerswinsten van een dag eerder. Het aanhoudende internationale handelsconflict bleef zorgen voor voorzichtigheid. China liet weten de plannen van de Amerikaanse regering om buitenlandse investeringen in de VS te beperken op grond van nationale veiligheid nauwkeurig te bestuderen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de min op 548,30 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 775,15 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,7 procent.

Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van ruim 3 procent. Verzekeraar ASR voerde de schaarse stijgers aan met een winst van meer dan 1 procent.

In de MidKap sloot chiptoeleverancier Besi de rij met een min van meer dan 2 procent. Sterkste stijger was maaltijdbezorger Takeaway.com met een plus van 0,4 procent.

Arcadis verloor 0,5 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft in Sydney een opdracht gekregen bij de bouw van een snelwegtunnel. Het bedrijf gaat bij het bouwproject controleren of alle onafhankelijke plannen en bouwwerkzaamheden aan de vooraf gestelde eisen voldoen.

Op de lokale markt dikte Esperite ruim 4 procent aan. Het stamcelbedrijf heeft opnieuw een investering gekregen van het Australische European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Dat steekt nog eens 400.000 euro in het bedrijf.

In Stockholm steeg Hennes & Mauritz (H&M) 1,7 procent en werkte daarmee een eerder verlies weg. De Zweedse kledingketen zag de winst in het tweede kwartaal sterker afnemen dan verwacht, mede vanwege kortingsacties. Topman Karl-Johan Persson verwacht dat de tweede helft van het jaar sterker zal zijn.

Sanofi daalde 1 procent in Parijs. Het Franse farmaceutische concern verkoopt zijn Europese activiteiten op het gebied van generieke medicijnen aan de private investeerder Advent voor 1,9 miljard euro.

De euro was 1,1558 dollar waard, tegen 1,1589 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 72,82 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 77,89 dollar per vat.