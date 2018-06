‘Geef Comcast meer tijd voor Fox-deal’

Mediaconcern 21st Century Fox moet Comcast meer tijd geven om met een nieuw overnamebod voor Fox-onderdelen op de proppen te komen. Daarvoor pleit aandeelhouder TCI Fund Management die 7,4 procent van de aandelen Fox bezit.

Comcast is in een overnamestrijd verwikkeld om Fox-onderdelen met Walt Disney. Comcast bood eerder 65 miljard dollar nadat Fox daarvoor een bod van Disney van 52 miljard dollar had geaccepteerd. Het hogere bod van de kabelaar leidde ertoe dat Disney zijn bod verhoogde naar 71 miljard dollar. Comcast zou zich beraden of het nog een nieuwe poging wil wagen.

TCI denkt dat er nog meer in het vat zit en heeft Fox-baas Rupert Murdoch om meer tijd gevraagd. De overnamestrijd gaat om de film- en televisiestudio’s van Fox en televisiezenders als FX, het Indiase Star en het Britse Sky. Fox houdt wel nieuwszender Fox News.