Japanse beurs sluit vrijwel vlak

De effectenbeurs in Japan is donderdag vrijwel vlak gesloten. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse overheid geen verdergaande maatregelen lijkt te nemen om investeringen van Chinese bedrijven in de Verenigde Staten te beperken. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk vrijwel vlak op 22.270,39 punten. Eerder op de dag zakte de Japanse hoofdindex nog tot het laagste niveau in bijna een maand tijd. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse winkelverkopen in mei op maandbasis sterker dan verwacht zijn afgenomen. De verkopen daalden met 1,7 procent. Dat is de grootste afname in bijna twee jaar.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds een fractie hoger. De beurs in Shanghai zette de daling voort en verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,4 procent bij. De Kospi in Seoul zakte 1,1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung verloor 2,4 procent ondanks een schikking van een patentgeschil met iPhone-maker Apple.