Kleiner verlies HEMA op stijgende omzet

HEMA heeft het verlies in het eerste kwartaal flink teruggebracht. De omzet van de winkelketen steeg, vooral door uitbreiding van het aantal winkels.

Het nettoverlies kwam uit op 6 miljoen euro. Dat was vorig jaar in dezelfde periode nog 12,4 miljoen euro. De omzet ging met 2,8 procent omhoog naar 291,4 miljoen euro. Behalve door uitbreiding van het aantal winkels, kwam dat ook door de groei van de onlineverkopen. De omzet van de webwinkel ging op jaarbasis met een kwart omhoog.

De vergelijkbare winkelverkopen daalden met 1,1 procent. Het koude weer in het eerste kwartaal hield mensen thuis. Ook hadden winkels in Frankrijk te kampen met ov-stakingen. De meeste Franse winkels bevinden zich op of in de buurt van knooppunten voor openbaar vervoer als treinstations.

Over de mogelijke verkoop van HEMA door investeerder Lion Capital wil het bedrijf niets zeggen. De verkenning van de strategische opties duurt nog voort volgens de winkelketen. Lion Capital wil HEMA van de hand doen. Een potentiƫle Belgische koper zou volgens geruchten weer afgehaakt zijn.