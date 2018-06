Rechter handhaaft boete Oxxio

De boete van 1 miljoen euro die eerder door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan Oxxio was opgelegd, blijft gehandhaafd. Het beroep van de energieleverancier bij de rechtbank in Rotterdam haalde voor het bedrijf niets uit, zo bleek donderdag.

Oxxio kreeg de boete omdat het gegevens over klanten onjuist had ingevoerd in het centrale register van de energiebedrijven. Daarvoor werd het door de toezichthouder op de vingers getikt. De rechter volgde het oordeel van de ACM en stelde vast dat de overtreding Oxxio volledig te verwijten valt.

Oxxio had bij energiecontracten voor onbepaalde tijd ten onrechte een einddatum in het register gezet. Daardoor leek het alsof die klanten een contract voor bepaalde tijd hadden. Dat zou hun mogelijkheden beperken om zonder extra kosten over te stappen naar een andere leverancier.

Als een klant wil overstappen, raadplegen energiebedrijven het centrale register om te zien wat voor contract zij hebben lopen. Zo wordt voorkomen dat consumenten voor onaangename verrassingen komen te staan. Andere leveranciers zijn mogelijk ook contracten misgelopen doordat consumenten niet durfden over te stappen.

Bovendien heeft Oxxio toen de fout was ontdekt de onjuiste registratie niet met de benodigde spoed ongedaan gemaakt. Aanleiding voor matiging ziet de rechtbank niet. Oxxio heeft nog zes weken de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.