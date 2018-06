‘Topbestuurder AF-KLM uit luchtvaartsector’

De nieuwe bestuursvoorzitter van Air France-KLM hoort uit de luchtvaartsector te komen. Dat heeft de Franse transportminister Elisabeth Borne gezegd in een radio-interview.

,,Het is belangrijk dat we iemand krijgen uit de luchtvaarttransportindustrie. Dat is een zeer competitieve sector”, aldus Borne. Ze wees erop dat Philippe Capron, de naam die de afgelopen tijd rondgaat als mogelijke nieuwe topman van Air France-KLM, niet uit de luchtvaart komt. Hij is momenteel financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia.

Ze zei verder dat het goed zou zijn als in de maand juli een nieuwe topbestuurder benoemd wordt bij Air France-KLM. Die zou dan de opvolger worden van de in mei afgetreden Jean-Marc Janaillac.