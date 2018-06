Fusie Tata en ThyssenKrupp bijna rond

De fusie tussen de Europese afdelingen van de staalgiganten ThyssenKrupp en Tata Steel is op een haar na rond. Vrijdagochtend stemde de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland (het voormalige Hoogovens) in met de samensmelting. Daarmee is het laatste grote obstakel genomen voor de fusie genomen, zegt voorzitter Frits van Wieringen van de ondernemingsraad.

,,Binnen nu en een uur zal naar verwachting in Duitsland de zaak rond gemaakt worden”, zei van Wieringen. De or stelde voorwaarden aan onder meer de financiĆ«le positie van de Nederlandse activiteiten. Een dag eerder gingen de Duitse bonden die betrokken zijn bij ThyssenKrupp al akkoord met de deal. Eerder gaven de bonden in Nederland al hun fiat.

Bij de ondernemingsraden, werknemers en vakbonden bij ThyssenKrupp en Tata in IJmuiden waren aanvankelijk grote zorgen over de deal, vooral vanwege banenverlies. De bedrijven verwachten dat er 400 miljoen tot 600 miljoen euro aan kostenbesparingen te behalen vallen door het schrappen van 4000 arbeidsplaatsen.