Mooie winsten op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn vrijdag op de laatste handelsdag van het tweede kwartaal met mooie koerswinsten gesloten. Beleggers schoven de zorgen over het slepende handelsconflict even aan de kant. Op het Damrak ging Galapagos in de uitverkoop na heroverweging van de samenwerking met een belangrijke partner.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 551,68 punten. De Amsterdamse hoofdindex boekte in het tweede kwartaal een winst van ruim 4 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 776,38 punten. Parijs en Frankfurt gingen tot 1,1 procent vooruit, Londen deed het wat rustiger aan met een plus van 0,3 procent.

Galapagos raakte 4,4 procent kwijt bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf liet weten de toekomst van de samenwerking op het gebied van taaislijmziekte met branchegenoot AbbVie te heroverwegen. Volgens het bedrijf heeft AbbVie besloten niet verder te gaan met een geplande tweede drievoudige combinatietherapie.