Ruim tien maanden werk op plank bij bouwers

Bouwers hebben in doorsnee voor ruim tien maanden werk op de plank liggen. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is het nog niet eerder voorgekomen dat de grens van tien maanden werd gepasseerd.

Uitgedrukt in het aantal maanden dat bouwers nog vooruit kunnen met de orders die ze hebben, steeg de werkvoorraad in de utiliteitsbouw (ondere andere kantoren, fabrieken) met 0,4 maand tot 10,8 maanden. In de woningbouw was sprake van een stijging van 0,3 maand tot 11,2 maanden. Bij de grond-, water- en wegenbouw komt de gemiddelde werkvoorraad uit op 7,5 maanden werk. Dit betekent een stijging van 0,2 maand.

Bouwbedrijven geven verder aan steeds vaker hinder te ondervinden door een oplopend gebrek aan geschikte arbeidskrachten. Drie op de tien bouwers denkt in de komende drie maanden personeel aan te nemen. Zeven op de tien bedrijven verwachten dat de prijzen zullen stijgen.