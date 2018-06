Staking bij distributiecentrum Lidl in Tiel

Medewerkers van een distributiecentrum van Lidl leggen vrijdag vijf uur lang het werk neer. De staking heeft te maken met de voorgenomen verhuizing van de vestiging van Tiel naar Oosterhout begin volgend jaar. Volgens vakbond FNV wil Lidl extra reiskosten van werknemers slechts maximaal een half jaar vergoeden.

,,Wij vragen niets extra’s, maar waarom moeten wij geld bijleggen om ons werk te kunnen blijven doen?” zo klinkt het. Het personeel vreest er financieel op achteruit te gaan als ze bij Lidl blijven werken na de verhuizing.

Lidl ging volgens FNV niet in op een ultimatum dat tot donderdagmiddag liep. Lidl heeft volgens de bond geen serieuze poging gedaan om tegemoet te komen aan de eisen van de werknemers. Er werken ongeveer 180 mensen op de locatie in Tiel. Of de staking tot overlast leidt in de winkels is niet duidelijk.