Wouter Bos leidt investeringsbank Invest-NL

Wouter Bos wordt topman van Invest-NL, een nieuwe investeringsbank in oprichting waar bedrijven terechtkunnen voor de financiering van vernieuwende projecten die gewone banken vaak links laten liggen. De overheid steekt 2,5 miljard euro in Invest-NL en verwacht daarmee ook onder meer institutionele beleggers over de streep te trekken.

De voormalige PvdA-minister van Financiƫn is nu nog bestuursvoorzitter van het VUmc in Amsterdam. Hij begint eind oktober aan zijn nieuwe klus. Aanvankelijk doet hij dat als ambtenaar, omdat Invest-NL nog moet worden opgericht en de benodigde wetgeving nog door de Tweede Kamer moet.

Zodra de vennootschap daadwerkelijk bestaat, wordt Bos bestuursvoorzitter. Dat zal naar verwachting op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 zijn. Hij gaat in zijn nieuwe baan 202.000 euro bruto per jaar verdienen, plus een onkostenvergoeding en een pensioenbijdrage van 25.000 euro.