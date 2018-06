Tata Steel en ThyssenKrupp rond met staalfusie

De fusie tussen de Europese divisies van de staalfabrikanten ThyssenKrupp en Tata Steel is beklonken. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Duitse staalfabrikant ThyssenKrupp zijn akkoord gegaan met het samenvoegen van de staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata Steel Europe, waar het voormalige Hoogovens onder valt.

De formele ondertekening van de deal wordt spoedig verwacht. Het is de grootste Europese staaldeel sinds de overname van Arcelor door Mittal in 2006, waaruit staalgigant ArcelorMittal werd gevormd.

Het Indiase Tata Steel, moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, en het Duitse industrie- en staalconcern ThyssenKrupp maakten in september vorig jaar hun plannen wereldkundig om hun staalactiviteiten in Europa samen te voegen. De combinatie, die de naam Thyssenkrupp Tata Steel krijgt, heeft circa 48.000 medewerkers en een omzet van 15 miljard euro.