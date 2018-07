Geen sigaretten meer te koop bij KLM

Aan boord van de vliegtuigen van KLM is het niet meer mogelijk om peuken in te slaan. De luchtvaartmaatschappij is per zondag gestopt met de verkoop van rookwaren. KLM vindt het naar eigen zeggen ,,niet meer van deze tijd” om deze aan te bieden.

KLM kondigde de stap eerder dit jaar al aan. Het bedrijf heeft gezondheid en sport naar eigen zeggen hoog in het vaandel staan en de verkoop van sigaretten past daar niet bij, zo werd eerder gemeld.

Bij Transavia, dat net als KLM onderdeel is van Air France-KLM, is het al langer niet meer mogelijk sigaretten te kopen aan boord.