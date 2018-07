Grote banken betrokken bij misstanden palmolie

De drie grote Nederlandse banken ABN AMRO, ING en Rabobank zijn structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud. Dit blijkt uit twee rapporten die Milieudefensie maandag presenteert.

De banken zouden tussen 2010 en 2018 voor minstens 4,9 miljard euro hebben geïnvesteerd in veertien palmoliebedrijven die betrokken zijn bij 118 misstanden in negen landen, zo staat in het zwartboek Draw the Line. Zo investeerde ABN AMRO in een bedrijf dat regenwoud vernietigde in Papoea Nieuw-Guinea en leende ING aan een bedrijf dat de lokale bevolking intimideerde en van haar land verjoeg. Milieudefensie wijdt een apart rapport aan Liberia, waar ABN AMRO en Rabobank investeren in een Aziatisch palmoliebedrijf dat zich aan soortgelijke misdrijven schuldig maakt.

,,Banken weten al ruim vijftien jaar wat er aan de hand is. Toch blijven ze geld steken in deze dubieuze bedrijven”, zegt Rolf Schipper van Milieudefensie.