Hogere omzet voor supermarktketen Plus

Supermarktconcern Plus heeft in de eerste helft van dit jaar een consumentenomzet behaald van ruim 1,2 miljard euro, een stijging van 4,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het marktaandeel ging naar 6,4 procent, van ruim 6,3 procent een jaar eerder.

Volgens Plus was de groei sterker dan de gehele markt. Het bedrijf stelt dat de Briljant 2.0-formule, waar eind 2016 de eerste winkel van opende, bewezen succesvol is. Na vijf winkels eind 2017 zijn er in de eerste helft van dit jaar nog zes winkels bijgekomen. Voor de tweede helft van dit jaar staan meer verbouwingen op het programma.

Verder maakten de online-activiteiten volgens het bedrijf in de eerste helft van 2018 een sterke ontwikkeling door. Dit resulteerde in een stijging van het online-omzetaandeel, dat dit jaar circa 2,5 procent bedraagt, aldus Plus.