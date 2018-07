Iets meer voertuigen op Nederlandse wegen

Het aantal voertuigen op Nederlandse wegen is licht gestegen. Begin dit jaar waren er 12,5 miljoen geregistreerde voertuigen in ons land, een toename met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn Jaarmonitor Wegvoertuigen.

Bij bijna alle types voertuigen was sprake van groei, met name bestelbusjes. Het gros van het Nederlandse wegvoertuigenpark bestaat uit personenauto’s, met ruim 8,3 miljoen stuks. Er werden vorig jaar 427.000 personenauto’s verkocht, een toename met 9 procent. Bijna 90 procent van alle personenauto’s is in bezit van particulieren.

Het bedrijfsleven was begin dit jaar goed voor 1,1 miljoen voertuigen, een toename met ruim 3 procent. De verkoop van nieuwe bestelauto’s klom vorig jaar met 5 procent tot 74.000 stuks. Begin 2018 waren er in Nederland ruim 883.000 bestelauto’s.