Romana Vrede is eerste gast in Zomergasten

De euro was 1,1603 dollar waard, tegen 1,1606 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 74,06 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 77,77 dollar per vat.

Verder reageren beleggers op beter dan verwachte cijfers over de groei van de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM. Er waren ook cijfers over de bouwuitgaven.

Automaker Tesla won ruim 3 procent, nadat het meldde dat het bedrijf zijn eigen ambitieuze productiedoelen had gehaald. Een hogere productie van de Model 3 was noodzakelijk voor de winstgevendheid én om analisten te overtuigen.

De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in het rood. De verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen drukken het sentiment op Wall Street. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto’s in te voeren. President Donald Trump noemde de handel met de Europese Unie even slecht als die met China.

article

1138868

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in het rood. De verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen drukken het sentiment op Wall Street. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te voeren. President Donald Trump noemde de handel met de Europese Unie even slecht als die met China.

https://nieuws.nl/economie/20180702/kleine-verliezen-wall-street-in-middaghandel/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/07/02215235/kleine-verliezen-wall-street-in-middaghandel.jpg

Zakelijk