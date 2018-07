Nikkei fors lager na Tankan-rapport

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een fors verlies aan de nieuwe beursmaand begonnen. Een negatief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit blijkt dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is gedaald, drukte het beurssentiment. Beleggers bleven daarnaast voorzichtig in afwachting van de Amerikaanse importheffingen op producten uit China die aan het einde van de week ingaan.

De toonaangevende Nikkei-index eindigde 2,2 procent in de min op 21.811,93 punten onder aanvoering van de retailers en voedingsbedrijven. Sharp verloor 7,8 procent. Het geplaagde Japanse technologieconcern won vrijdag nog 15 procent na het schrappen van zijn plannen om voor 2 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven.

Ook de andere beurzen in het Verre Oosten gingen omlaag. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,3 procent in en de Kospi in Seoul raakte 2,2 procent kwijt. De beurs in Hongkong was gesloten vanwege een vrije dag.

De beurs in Shanghai zakte 1,8 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juni volgens de officiƫle cijfers iets lager is uitgekomen dan verwacht. De inkoopmanagersindex van mediagroep Caixin lag in lijn met de verwachtingen. Beide cijfers wijzen nog altijd op groei van de Chinese industrie.