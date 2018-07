Romana Vrede is eerste gast in Zomergasten

Verder is er veel aandacht voor Dell Technologies, dat zei terug te zullen keren naar de aandelenbeurs. Dat gebeurt via de uitruil van gewone aandelen en contanten voor zogenoemde ‘tracking stock’. Dochterbedrijf VMware, dat al wel een notering heeft, won ruim 6 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. De verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen drukken het sentiment op Wall Street. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto’s in te voeren. President Donald Trump noemde de handel met de Europese Unie even slecht als die met China.

article

1138779

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. De verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen drukken het sentiment op Wall Street. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te voeren. President Donald Trump noemde de handel met de Europese Unie even slecht als die met China.

https://nieuws.nl/economie/20180702/wall-street-begint-met-verlies-aan-de-handel/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/07/02174034/wall-street-begint-met-verlies-aan-de-handel.jpg

Zakelijk