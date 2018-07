ACM niet bang voor tekort aan 06-nummers

Van alle beschikbare 06-nummers is bijna 91 procent in gebruik. Toch voorziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op korte termijn nog geen tekort. De toezichthouder houdt alles scherp in de gaten en heeft de afgelopen jaren gerichte acties in gang gezet om te voorkomen dat er opeens te weinig nummers zijn.

,,In 2017 hebben we door toezicht de benodigde omnummering van 06-nummers naar 097-nummers voor elkaar gekregen”, zegt Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter van de ACM, naar aanleiding van een jaarlijks rapport over de nummeruitgifte.

Het gaat in zijn voorbeeld om 06-nummers die werden gebruikt voor apparaten die een verbinding met het internet nodig hebben, maar waarmee je niet kunt bellen. Het merendeel van deze apparaten gebruikt inmiddels een 097-nummer. Verder heeft de ACM vorig jaar 100.000 mobiele nummers ingetrokken omdat de telecomaanbieder die nummers niet binnen een jaar had uitgegeven aan klanten.