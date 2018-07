Amazon haalt Prime Day naar Nederland

Amazon haalt zijn beroemde koopjesevenement Prime Day naar Nederland. Daarmee slaat de webwinkelgigant een nieuwe slag op de Nederlandse markt. Winkeliers en webretailers wereldwijd voelen de hete adem van Amazon steeds meer in hun nek.

Prime-leden van Amazon in Nederland krijgen op 16 en 17 juli anderhalve dag toegang tot duizenden aanbiedingen. Het gaat om tal van verschillende producten, van Philips-tandenborstels tot lingerie van Sylvie Meis.

In de Verenigde Staten is het evenement van Amazon al heel erg groot. Naar eigen zeggen liepen de verkopen van Amazon op Prime Day in 2017 zelfs beter dan die op Black Friday en Cyber Monday. Op die vrijdag en maandag na Thanksgiving beginnen Amerikanen traditioneel met de kerstinkopen. Om mensen naar de winkels te trekken, adverteren veel winkels dan met allerlei speciale aanbiedingen.

Amazon timmert de laatste tijd op steeds meer fronten aan de weg. Zo zette de internetreus de Amerikaanse supermarktwereld op zijn kop door supermarktketen Whole Foods over te nemen. Onlangs lijfde Amazon tevens de Amerikaanse onlineapotheek PillPack in. Daarmee roert Amazon zich inmiddels ook in de zorgsector.