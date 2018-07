SBM stijgt, Besi daalt op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers reageerden opgelucht op de afwending van de politieke crisis in Duitsland. Op het Damrak zakte chipbedrijf Besi na een omzetalarm. SBM Offshore was in trek na een grote opdracht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 547,46 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 766,39 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,5 procent aan. Wall Street is dinsdag een halve dag open en blijft woensdag de hele dag dicht.

Bij de middelgrote fondsen stond Besi onderaan met een min van ruim 6 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie verlaagde zijn omzetverwachting voor het tweede kwartaal. Het bedrijf kampt met een annulering van 28 miljoen euro aan orders van een niet bij naam genoemde klant.

SBM Offshore ging aan kop met een plus van 7,2 procent. De maritiem dienstverlener heeft een contract gekregen van ExxonMobil voor werkzaamheden aan een tweede productie- en opslagschip (FPSO) voor het olieveld Liza bij Guyana.

Sterkste stijger in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 1,6 procent. ABN AMRO stond onderaan met een verlies van 0,7 procent.

Aegon daalde 0,6 procent. De verzekeraar gaat zijn bestaande samenwerking met Santander in Spanje uitbreiden. Aegon betaalt in eerste instantie een bedrag van 215 miljoen euro aan Santander en een extra bedrag van maximaal 75 miljoen euro na vijf jaar.

Op de lokale markt klom VEON ruim 6 procent. Het telecomconcern verkoopt zijn belang van 50 procent in de Italiaanse mobiele operator Wind Tre aan CK Hutchison uit Hongkong, voor bijna 2,5 miljard euro. Het bedrijf gebruikt een deel van de opbrengst voor de overname van onderdelen van Global Telecom Holding in Pakistan en Bangladesh.

In Frankfurt steeg Commerzbank 0,3 procent. De Franse bank Société Générale (min 0,2 procent) neemt het onderdeel dat zich bezighoudt met de handel in onder meer aandelen en grondstoffen over van zijn Duitse branchegenoot.

De euro was 1,1644 dollar waard, tegen 1,1606 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 74,76 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 77,86 dollar per vat.