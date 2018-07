Bussemaker commissaris innovatieplatform FDI

Oud-minister Jet Bussemaker treedt toe tot de raad van commissarissen van innovatieplatform First Dutch Innovations (FDI). Dat maakte het conglomeraat dat zich richt op het stimuleren van werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid in Nederland bekend.

Bussemaker was van 2012 tot 2017 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was ze actief als staatssecretaris en in diverse bestuurlijke, politieke, wetenschappelijke en adviserende functies.

First Dutch is een onderneming van voormalig Argos Oil-topman Peter Goedvolk. Het bedrijf was tot 2017 bekend als TNO Bedrijven, onderdeel van onderzoeksinstituut TNO.