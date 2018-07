Vakbond FNV sleept postbedrijf Sandd voor de rechter. Volgens de bond weigert Sandd de juiste arbeidsvoorwaarden voor zijn personeel te hanteren. Postbezorgers zouden in veel gevallen minder krijgen dan het minimumloon, terwijl de onderneming haar medewerkers eigenlijk op basis van de cao beroepsgoederenvervoer zou moeten betalen.

,,Het wordt hoog tijd dat de postbezorgers bij Sandd nu eindelijk betaald krijgen waar ze recht op hebben. Er loopt dan wel een politieke discussie over de postmarkt, maar voorlopig hebben de postbezorgers nog steeds het nakijken”, zegt FNV-bestuurder Ger Deleij. De bond heeft de dagvaarding inmiddels de deur uitgedaan.

In mei diende FNV ook al een handhavingsverzoek tegen Sandd in bij de Inspectie SZW. Dat was omdat Sandd het minimumloon zou ontduiken door bezorgers te betalen op basis van zogeheten normuren, en dus niet voor het werkelijke aantal uren dat er wordt gewerkt.

Sandd-topman Ronald van de Laar is het niet met de beweringen van FNV eens. ,,Het enige dat ik kan zeggen is dat Sandd altijd aan de regelgeving heeft voldaan en dat nu ook doet”, zegt hij in een reactie.