Hunter Douglas verkoopt Amerikaanse plafondtak

Raambekleder Hunter Douglas verkoopt zijn Noord-Amerikaanse plafondtak aan CertainTeed, een onderdeel van Saint Gobain. De koper is een van ’s werelds grootste bedrijven in bouwproducten. Hoeveel geld het bedrijf achter Luxaflex opstrijkt met de deal is niet naar buiten gebracht.

De plafondactiviteiten waren in 2017 goed voor een omzet van 36 miljoen dollar. Bij het onderdeel werkten ongeveer 100 mensen. Als onderdeel van de desinvestering zal Hunter Douglas een samenwerkingsverband aangaan met Saint Gobain om zijn commerciƫle raambekledingproducten te vermarkten.

Hunter Douglas is naar eigen zeggen wereldmarktleider op het gebied van raambekleding en een vooraanstaand producent van bouwproducten. De onderneming met hoofdkantoor in Rotterdam en beursnoteringen in Amsterdam en Frankfurt omvat 132 ondernemingen met 50 fabrieken en 82 assemblagebedrijven in meer dan 100 landen. Er werken in totaal bijna 23.000 mensen.