‘Ook consument moet boer helpen verduurzamen’

Om de landbouw duurzamer te maken zal naast de overheid ook de consument boeren de helpende hand moeten toesteken. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten. ,,Als consumenten dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijke thema’s vinden, dan kunnen ze daar met hun eigen keuzes invloed op hebben.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwt dat de landbouwsector te weinig werk maakt van verduurzaming. Dat komt mede doordat grote bedrijven de prijzen bepalen die boeren voor hun producten krijgen. Er blijft dan weinig financiƫle ruimte over om te investeren.

Schouten nam vorige week al maatregelen om de positie van boeren te versterken. Zij krijgen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om samen op te trekken bij onderhandelingen met grote afnemers, zoals supermarkten, groothandels en levensmiddelenproducenten. Ook worden oneerlijke handelspraktijken harder aangepakt.

Maar met alleen die maatregelen, bedoeld om boeren in staat te stellen een eerlijke prijs te krijgen voor hun producten, kan het probleem volgens Schouten niet worden opgelost. ,,Dit is een uitdaging waar heel Nederland voor staat, dus ook consumenten en andere partijen zoals bijvoorbeeld banken.”

Zelf beseffen boeren heel goed dat het klimaat een belangrijk thema is, benadrukt Schouten. Zij merken het zelf immers als eersten als het bijvoorbeeld veel harder regent dan gebruikelijk, of als het juist langdurig zeer droog is.