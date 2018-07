Veel meer nieuwe personenauto’s verkocht

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in de eerste zes maanden van het jaar fors gestegen ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2017. Uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er 253.410 nieuwe auto’s de showroom uitreden. Dat betekent een stijging van ruim 12 procent op jaarbasis. Afgelopen maand was met 47.117 verkochte auto’s de beste junimaand sinds 2012.

Volkswagen was veruit het populairste merk onder consumenten. Van het Duitse merk werden bijna 29.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet, waarmee het 11,4 procent van de markt in handen heeft. De Volkswagen Polo was daarbij het populairste type met 8569 registraties.

De top drie van automakers werd gecompleteerd door Renault en Opel. Qua modellen zijn de Ford Fiesta en de Renault Clio de nummers twee en drie.

Voor het hele jaar gaan de kenners uit van een totaal van 430.000 nieuwe personenauto’s die zullen worden verkocht. Een jaar eerder stokte de teller op 414.538.